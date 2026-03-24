El Club Deportivo Guadalajara viven un momento inmejorable en el Torneo Clausura 2026, consolidándose como el equipo más dominante. El equipo de Gabriel Milito lideran la tabla general con 30 puntos, sino también otros rubros importantes.

Después de 12 fechas disputadas en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, nuestras Chivas también son la mejor ofensiva 25 goles, siendo Armando “Hormiga” González el que más tantos ha aportado.

No obstante, esto no para ahí, pues también comanda la tabla de la Regla de Menores con 2558 minutos, lo que evidencia el compromiso de la institución rojiblanca con el desarrollo de talento joven.

Cabe mencionar que, con estos números, el Rebaño Sagrado no solo ilusiona a su afición, sino que también se perfila como uno de los máximos candidatos al título del Torneo Clausura 2026.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara aprovechará el parón por la Fecha FIFA para enfrentar en un partido amistoso a los Rojinegros del Atlas en Estados Unidos el próximo domingo, pero posteriormente se medirá a los Pumas dentro de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.