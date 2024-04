Erick Gutiérrez tuvo un inesperado regreso a Pachuca. Luego de haberse formado en las fuerzas básicas de los Tuzos, dejó al equipo hidalguense para jugar en Europa con el PSV Eindhoven, donde demostró su talento en múltiples ocasiones hasta que en el verano pasado, decidió regresar a la Liga MX, pero no con el cuadro pachuqueño, sino con las Chivas de Guadalajara.

Para el torneo Clausura 2024, El Guti sabía que la Jornada 15 enmarcaría su vuelta a la Bella Airosa, pero esta vez con el Rebaño Sagrado. Algunos aficionados le mostraron su molestia por no haber retornado con el club que lo formó, mientras que otros más lo saludaron con afecto al recordar los buenos tiempos que pasaron juntos, pese al triunfo de 1-0 de Chivas en el Huracán.

¿Qué dijo Guti sobre Pachuca?

“Sí, sé que a lo mejor algunos aficionados están enojados pero Pachuca es parte de mi vida. Agradecido con afición, la institución y estoy contento, disfruté este triunfo como no tienes idea”, dijo a Claro Sports al final del encuentro.

Se trató de un triunfo trascendental para los tapatíos de cara a sus aspiraciones de acceder a la Liguilla. Con la victoria, los rojiblancos igualaron en puntos, con 25, a los propios Tuzos, con lo que la Fiesta Grande está cada vez más cerca, por lo que el sueño del campeonato se mantiene intacto.

“El grupo se partió la madre”

“Sí, de hecho habíamos tenido semanas muy buenas y de muy buen ambiente, trabajando muy duro toda la semana. Nos pegamos unas chingas para esto, para sacar victorias de locales y visitantes y han sido partidos muy importantes ante rivales directos, por así decirlo, que están en la parte alta de la tabla pero contento con el grupo que se partió la madre hoy y se pudo conseguir los tres puntos”, comentó.

El crecimiento de Guti con Chivas ha sido exponencial, su adaptación fue complicada en un inicio pero una vez que se acopló de nuevo al ritmo de juego en la Liga MX, ha reflorecido su talento como uno de los mejores no solo del chiverío, sino del campeonato en general.

“Sí, como todos saben cuando llegué acá a Chivas llegué tarde, tuve lesión de fascitis y creo hoy me encuentro muy bien con Fernando Gago. Me siento bien, me dio la confianza y me siento muy cómodo, y nada, es importante que el equipo sumó de a tres”, sentenció.