Chivas de Guadalajara reanudó su actividad en el Torneo Apertura 2024 de Liga MX tras el fracaso rotundo en la Leagues Cup. El cuerpo técnico que lidera Fernando Gago afrontará en septiembre la parte más complicada del calendario tras la Fecha FIFA de ese mes. El periodista Omar Villarreal Villalbazo señaló el partido clave de ese periodo que definirá la continuidad del argentino en el banquillo tapatío.

El reportero estelar de TV Azteca analizó el calendario de septiembre de manera exclusiva con Rebaño Pasión. El autor de la Liguilla al Momento en la red social X, advirtió la importancia que tendrá el próximo Clásico Nacional del 14 de septiembre. Una complicada visita al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, que decidirá muchas cosas dentro del redil.

Villa Villa reconoció que “sobre todo para Gago ese partido es clave. Es muy importante, por el hecho de quedar fuera en Concachampions contra América. Te eliminó el América de la Liga y además, resultó campeón. Entonces, ¿perder el clásico otra vez? Si le restaría a Gago muchos puntos con la gente. Creo que la gente todavía está con la continuidad. O sea, 60% tal vez de la gente está a favor de que Gago continúe, porque entienden que no es todo culpa de él“.

El comunicador rojiblanco añadió que “hoy en día, más bien el discurso o la conversación en redes es que Gago hace lo que puede con el plantel que la directiva le otorgó. Entonces, creo que por ese lado, la gente a Gago hoy no le achaca todos los males del equipo, ni el haber quedado fuera“. Pero advirtió, que “si otra vez pierde el clásico ya estaría complejo y dependiendo cómo hayan salido de Juárez y Tigres. Qué tanto el golpe sería de fuerte o no. A lo mejor le ganaste a Tigres y Juárez, pero perdiste el clásico y dices: Bueno, seis de nueve puntos, es de temporada regular. Pero, si pierdes con Tigres, no le ganas a Juárez y pierdes el Clásico, ahí la cosa cómo se va a poner“.

Omar Villa Villa se mantiene como uno de los insiders más confiables en Chivas

El mensaje de Villa Villa a la afición de Chivas

El insider de Chivas en Azteca Deportes refirió “a mis chivahermanos que siempre estamos ahí. Me parece que es totalmente entendible que haya una molestia hoy en día con el equipo, por como se han dado las cosas. Sobre todo, porque hemos tenido golpes duros como afición en los últimos años. Pero al final si decidimos o el club nos eligió por cuestiones del destino de estar con el, pues hay que seguir ahí, en las buenas, en las malas. Hay que ir al estadio, hay que echar las mejores vibras para que el equipo levante“.

Villa Villa reconoció que “obviamente, a todos nos gustaría tener al Chucky Lozano, a César Montes, a Orbelín Pineda, o sea, tener esos refuerzos. Pues, desafortunadamente no se ha podido. No es algo que dependa de nosotros como afición. La afición hace su trabajo, agotó los chivabonos, va a los hoteles de concentración. O sea, me parece que como aficionados hemos cumplido súper bien nuestra parte, de eso no me queda ninguna duda. La gente es la parte más importante que tiene un club y ahí ha estado“.

El reconocido reportero de TV Azteca advirtió que “si vemos fríamente, en el último año y medio, pues se ha quedado a las puertas (del título). Se quedó en una final, en una semifinal, está ahí. El chiste es estar ahí, porque antes no estábamos. Antes sufríamos para clasificar 11 o 12 al repechaje o ni clasificar a la Liguilla. Bueno, es un proceso y es recuperar el tiempo que a lo mejor se había perdido antes. Entonces, seguir tocando la puerta hasta que va a llegar el momento que se abra. Necesitamos obviamente que la gente también esté enfocada, metida y comprometida al 100% apoyando al equipo. ¿Estamos enojados? Seguro que sí, con justa razón, pero un club de fútbol está para eso y sus aficionados están para apoyarlo en las buenas y en las malas. Yo soy de esa, de esa idea”.