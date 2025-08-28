El Observatorio de Futbol del CIES publicó su ranking mundial de los mejores futbolistas sub-20 y entre los destacados aparece Hugo Camberos, una de las grandes promesas de Chivas. La lista es encabezada por el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, seguido por Pau Cubarsí, también del club catalán, y por Warren Zaïre-Emery del PSG, reflejando el peso de las canteras europeas en el fútbol de élite.

Entre los jugadores mexicanos, el mejor ubicado es Elías Montiel, mientras que también figuran Gilberto Mora, Amaury Morales y el propio Camberos. La presencia de la joya rojiblanca confirma que sigue proyectándose a nivel internacional y siendo uno de los talentos más importantes de su generación.

Cabe recordar que recientemente, Camberos fue relacionado en varias oportunidades al futbol europeo, pero finalmente terminó renovando su contrato con el Rebaño Sagrado con una cláusula de rescisión y la voluntad rojiblanca de negociarlo si llega un ofrecimiento concreto desde las grandes ligas.

Camberos viene de ganar el Premio a Novato del Año

Hace algunas semanas atrás, Hugo Camberos fue reconocido con el premio a Novato del Año en la Liga MX, una distinción que destaca su gran irrupción con el Rebaño Sagrado, donde desde el primer momento jugó con soltura y mucho atrevimiento, siendo un juvenil que llamó la atención de la afición y de todos los espectadores en general.

Sigue sin jugar con Gabriel Milito

Sin embargo, también es un hecho que Camberos no ha tenido la continuidad esperada bajo la dirección de Gabriel Milito. En este semestre, apenas sumó 131 minutos y todavía no ha sido titular, señal de que el estratega argentino prefiere decantarse por nombres de mayor recorrido como Roberto Alvarado y Efraín Álvarez.