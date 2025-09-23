Las Chivas de Guadalajara son el sueño hecho realidad de un futbolista como Marco Fabián. Siempre ha tenido en mente la idea de volver y aunque ya no lo haría como futbolista, confía en que en el futuro reciba la oportunidad de hacerlo como directivo y porqué no, incluso hasta como presidente.

Actualmente Marco Fabián de la Mora es presidente y dueño del club Rangers en Andorra, donde empezó su preparación como dirigente, con lo cual desea adquirir experiencia que le permita volver al Rebaño Sagrado en un rol muy distinto al de futbolista.

“Sigo todavía teniendo sueños que cumplir, ahora fuera de la cancha. Ahora estoy haciendo mis pininos en un equipo europeo, pero no me cierro las puertas a un día ser presidente de un club importante y, como todo el mundo sabe, el club que llevo en mi corazón es el Club Guadalajara, tengo muy buena relación ahí. Me estoy preparando para el día de mañana, por qué no, pensar en ser presidente de Chivas”, comentó Marco Fabián en entrevista con la revista Forbes.

Fabian de la Mora jugó en dos etapas con Chivas. Imago7 / Sergio Mejía

Fabián de la Mora jugó en Guadalajara en dos etapas, la primera del 2007 al 2013 y la segunda en el 2015, por lo que busca devolverle al club lo que hizo por él en su momento. Ahora desde Europa, el mundialista mexicano en el 2014 y en el 2018 piensan en abrirle puertas a jugadores nacionales en el extranjero.

“Entonces, para mí en México es un país que tiene mucho talento y hay que seguir impulsándolo, hay que seguir dándoles confianza, abrir puertas alrededor del mundo para poder tener muchos más mexicanos talentosos, cada quien en su área y yo, en lo que me toca en el futbol, estoy tratando de abrir esas puertas con nuestro equipo de Rangers en Andorra y poder seguir emigrando jóvenes y dándoles esa oportunidad para que puedan seguir creciendo y alrato verlos triunfar y tener una carrera, espero que muy grandiosa dentro de Europa”, explicó Marco.

Orgulloso de su carrera dentro y fuera de Chivas

Marco Fabián probó fortuna fuera de Chivas y de México en el Eintracht de Frankfurt del 2016 al 2019, donde se ganó el cariño y respeto de la afición, también pasó por la MLS y dos clubes de Andorra, así como por el Al-Sadd de Emiratos Árabes, por lo cual se siente orgulloso y agradecido por lo que hizo en su carrera.

“Y hoy lo que me toca decir es que simplemente estoy muy agradecido, muy orgulloso de lo que hice. Si me faltó o no me faltó, me quedo con lo que hice, fue más de lo que me imaginé”, apuntó Fabián de la Mora.