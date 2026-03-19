Chivas vivió una noche redonda este miércoles en el Estadio Akron, donde disputó el partido pendiente de la Jornada 9 ante León y firmó una goleada histórica de 5-0. Con este resultado, el Guadalajara no solo se colocó como líder del Clausura 2026, sino que además se consolidó como la mejor ofensiva del torneo y el equipo con la mejor diferencia de goles, confirmando su gran momento.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en Verde Valle. Antes del arranque del partido se encendieron las alarmas con la ausencia de Omar Govea en la convocatoria, una decisión que llamó la atención considerando su rol reciente en el equipo. Tras el encuentro, Gabriel Milito fue cuestionado en conferencia de prensa y confirmó que se trató de una lesión, dando detalles sobre la situación del mediocampista.

El técnico rojiblanco explicó que Govea había entrenado con normalidad hasta el martes, pero en la última sesión presentó molestias en la zona del isquiotibial. Ante esto, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera únicamente por precaución, siendo el diagnóstico final una sobrecarga muscular, lo que en principio descarta un problema de mayor gravedad.

Pese a la preocupación inicial, Milito se mostró optimista sobre la evolución del mediocampista y dejó abierta la posibilidad de que pueda estar disponible para el próximo compromiso. Este no será un duelo cualquiera: Chivas enfrentará a Monterrey, exequipo del propio Omar Govea, en un partido que el estratega argentino mismo considera más exigente, por lo que el Guadalajara necesitará llegar con su plantel en el mejor nivel posible.

Gabriel Milito también confirmó cuál es la situación de Luis Romo y su lesión

En la misma comparecencia, el estratega también se refirió a otro tema importante en el plantel. Milito confirmó que Luis Romo aún se encuentra en proceso de recuperación y que todavía le restan algunas semanas para estar al 100%. Este panorama coincide con las proyecciones iniciales, por lo que su regreso podría darse después de la Fecha FIFA, posiblemente ante Pumas, una noticia clave para el cierre del torneo.