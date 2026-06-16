Víctor "Pocho" Guzmán ya inició una nueva etapa en su carrera tras dejar el Club Deportivo Guadalajara.

Víctor “Pocho” Guzmán continuará su carrera en la Liga MX como nuevo jugador de Toluca para el Torneo Apertura 2026, luego de que el Club Deportivo Guadalajara decidiera no renovar su contrato.

De acuerdo con información de Súper Deportivo, “Pocho” Guzmán quedó en libertad, situación que abrió la puerta para que la directiva del conjunto mexiquense acelerara las gestiones por sus servicios.

Cabe mencionar que la necesidad de Toluca por incorporar a un mediocampista tomó fuerza luego de la lesión de Marcel Ruiz, quien fue intervenido quirúrgicamente de los ligamentos y estará fuera de actividad por varios meses.

Víctor Guzmán será nuevo jugador del Toluca.

¿Por cuántos años firmó Víctor Guzmán con Toluca?

Según la fuente antes mencionada, las negociaciones entre las partes se encontraban muy avanzadas desde días atrás, aunque fue hasta este martes 16 de junio cuando finalmente se alcanzó un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas.

Con ello, Víctor Guzmán vestirá la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca durante los próximos dos años, en una nueva oportunidad para relanzar su carrera dentro del futbol mexicano.