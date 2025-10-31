La muerte de Lalito, joven aficionado de Chivas que fue atacado tras la serenata al equipo antes del Clásico Tapatío, sigue generando conmoción en Guadalajara. En las últimas horas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se refirió públicamente al caso y reconoció que pudieron existir fallas en los operativos de seguridad desplegados esa noche.

“Puede ser que haya fallado la seguridad en los entornos, tenemos que cuidar más a nuestros jóvenes y aficionados, ellos son gente de bien, así de sencillo”, expresó Lemus ante los medios. El mandatario lamentó profundamente la tragedia y se mostró afectado por la forma en que ocurrieron los hechos.

“Es una situación verdaderamente terrible. Yo, como aficionado al fútbol y como gobernador, es algo que verdaderamente me duele muchísimo, ver a un jovencito que va a cantarle las mañanitas a su equipo favorito y es agredido cobardemente, y esto le causa la muerte”, dijo. “Saber el dolor que está viviendo su mamá es algo que nos parte el alma a todos”.

Pese a que en los días posteriores al crimen se informó sobre la identificación de los vehículos utilizados por los presuntos agresores mediante cámaras de seguridad, la Vicefiscalía de Jalisco confirmó este jueves 30 de octubre que las investigaciones aún no presentan avances relevantes. De momento, los responsables continúan sin ser localizados, mientras que los dos acompañantes de Lalito se encuentran estables y fuera de peligro.

Lemus exige justicia por el aficionado de Chivas

Finalmente, Lemus fue contundente al exigir justicia y a la vez pedir que la violencia quede fuera del fútbol. “Se tiene que dar con los responsables, no podemos permitir que esto suceda en Jalisco. El fútbol es un deporte, es una fiesta, es un espectáculo, no podemos permitir la violencia en el deporte, ni en los estadios”, concluyó.