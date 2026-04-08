Gabriel Milito enfrenta un problema muy positivo en Chivas, ya que cuenta con un plantel lleno de talento tanto en el 11 titular como en la banca, donde varios jugadores que hoy son suplentes podrían ser titulares en cualquier otro equipo. Esta competencia interna ha elevado el nivel del Guadalajara y obliga al estratega argentino a tomar decisiones complicadas cada jornada para elegir a los futbolistas que atraviesan el mejor momento.

A este escenario se suma ahora el regreso de Luis Romo, quien parece haber superado su lesión y apunta a volver a la titularidad en el cierre del torneo. Sin embargo, su reincorporación al equipo titular implica que inevitablemente alguien tendrá que salir del once inicial, y todo indica que el sacrificado podría ser un jugador que, paradójicamente, ha tenido un torneo destacado.

Chivas renovó a Daniel Aguirre hasta 2030.

Se trata de Daniel Aguirre, quien se convirtió en titular indiscutible tras la fractura que sufrió Diego Campillo el torneo pasado. Incluso después de la recuperación de su compañero, Aguirre logró mantenerse como una pieza fija para Milito, acumulando 12 partidos como titular en el Clausura 2026, siendo su única ausencia producto de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin embargo, todo apunta a que Luis Romo retomaría su lugar habitual en la defensa central del Guadalajara, mientras que Diego Campillo, quien también ha tenido actuaciones sólidas, ocuparía nuevamente el puesto que le pertenecía antes de su lesión. Este ajuste táctico podría mantenerse al menos hasta el final del torneo regular, especialmente considerando que Romo es uno de los jugadores con mayores probabilidades de ser convocado al Mundial.

Luis Romo también puede jugar como mediocampista, pero ahí Gabriel Milito tendría otros planes

Aunque Luis Romo domina perfectamente la posición de mediocampista y podría desempeñarse sin problemas en esa zona, tal como ya ocurrió en el partido contra Pumas, todo indica que Gabriel Milito tiene claro quiénes serán los encargados de esa área del campo en el cierre del torneo.

La intención del técnico argentino sería mantener a Fernando González como titular acompañado por Brian Gutiérrez en el mediocampo, una dupla que ha mostrado equilibrio y buen funcionamiento colectivo. Este plan se mantendría, al menos, hasta que Omar Govea se recupere completamente y vuelva a estar disponible para competir por un lugar en el once inicial.