Chivas está viviendo un gran momento bajo el mando de Gabriel Milito, con un proyecto que poco a poco comienza a dar resultados y que hace pensar que tarde o temprano terminará por cosechar campeonatos. Este crecimiento no solo se ha notado en el plano táctico, sino también en el aspecto mental, donde los jugadores del Guadalajara han mostrado una transformación evidente en su confianza dentro del campo.

Al respecto, Jair Pereira, multicampeón con Chivas, reveló lo que considera el gran secreto del éxito actual del equipo, señalando que la clave no está únicamente en la estrategia o en la propuesta futbolística, sino en la mentalidad que el estratega argentino ha logrado inculcar en el vestidor rojiblanco, pues aseguró que los futbolistas ya no juegan con miedo como ocurría en etapas anteriores.

Jair Pereira se ilusiona con las Chivas de Milito.

Para Pereira, bajo el mando del técnico argentino los jugadores han adoptado una mentalidad más valiente y atrevida, que les permite arriesgar más en el ataque y buscar constantemente hacer daño al rival. Esta nueva forma de pensar les ha quitado el temor a equivocarse o incluso a perder, algo especialmente relevante considerando la presión constante que representa defender los colores del Guadalajara ante una afición tan exigente.

“A mí me parece que Milito ha hecho algo muy valioso: le quitó miedo al equipo. Y no hablo solo del miedo a perder, sino del miedo a equivocarse, del miedo a intentar, del miedo a fallar frente a una afición tan exigente y frente a un entorno mediático que siempre magnifica todo. Hoy veo a un equipo mucho más suelto, mucho más convencido de lo que quiere hacer y mucho más claro dentro del campo”, declaró en el programa Cuadro Titular.

El propio entrenador argentino ha dejado en claro en diversas ocasiones que la actitud dentro del campo es tan importante como el trabajo táctico, algo que se ha reflejado en partidos recientes donde el equipo ha sabido reaccionar ante la adversidad. Un ejemplo claro fue el duelo ante Pumas, en el que el equipo no dejó de luchar hasta conseguir el empate, demostrando una fortaleza mental que se ha convertido en una de sus principales virtudes.

Jair Pereira ha sido de los principales admiradores del proyecto de Gabriel Milito

Esta no es la primera vez que Jair Pereira elogia el proyecto encabezado por Gabriel Milito, pues en diferentes intervenciones ha destacado la seriedad con la que se ha construido este nuevo proceso deportivo. Además, ha señalado que el funcionamiento colectivo que muestra el equipo en la cancha respalda plenamente el trabajo realizado, aplaudiendo también a la directiva por los fichajes concretados en los recientes mercados de transferencias, los cuales han fortalecido al plantel rojiblanco.