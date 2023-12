José Luis Higuera explotó contra José Juan Macías asegurando que no ha logrado nada en el futbol

La polémica sigue tocando la puerta de Chivas y ahora por claras diferencias entre José Luis Higuera y José Juan Macías, en donde el exdirectivo rojiblanco aseguró que un error en el futbol mexicano es creer que un jugador es bueno sin conseguir absolutamente nada.

El ahora directivo del Atlético Morelia, aseguró que la mentalidad de los futbolistas mexicanos es un problema, por lo que recordó que JJ no ha tenido un torneo tan brillante como el que vivió en León en 2019, por lo que cuestionó la razón por la que se le compara con los jugadores más importantes de México.

“¿Qué es un buen jugador? ¿De un torneo? Ese es el problema que pasa por el futbolista mexicano, recuerdo y se habla de Macías que tuvo un buen torneo con un gran equipo. ¿Qué más ha hecho para que lo pongas al nivel de Raúl Jiménez? ¿En el nivel del Chicharito o el del Chucky? Le pasó a Pizarro, no pueden hablar de ellos.

“Hechos. Dime dónde. No recuerdas su comportamiento en León extracancha? Le iba muy bien y con muy poquito. ¿Termina en León y qué hizo?”, aseguró Higuera en palabras para el canal de YouTube de David Faitelson.

Por si fuera poco, el directivo resaltó la mala experiencia que tuvo el delantero en el futbol de Europa con el Getafe, reafirmando su punto de que Macías no tiene las credenciales para ser considerado de los mejores futbolistas del país.

“¿Por qué cuando si tienes y te ponen donde hay, por qué no rindes? No compites, no tuvo ni 60 minutos, un paso efímero en el Getafe. Para la calidad que se habla, por lo menos entras de cambio, constantemente juegas, metes cinco goles. Esa parte, ese es el daño del mexicano. ¿Cómo podemos hablar de ese jugador con ningún logro real? “, concluyó Higuera.

No se llevan bien

En repetidas ocasiones, José Juan Macías ha confirmado que su relación con José Luis Higuera no era la mejor y que por ello salió del Rebaño rumbo a La Fiera, en donde inclusive hace unos días el goleador lo llamó como “un señor que no es muy querido, que nada más fue a robar”, aunque sin mencionar explícitamente al ahora presidente del Morelia.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.