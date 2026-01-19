Armando González volvió a ser protagonista con Chivas y no solo por lo que hizo dentro de la cancha. El delantero rojiblanco marcó nuevamente en la victoria ante Querétaro, llegó a dos goles en dos jornadas del torneo y confirmó su gran momento futbolístico, pero su celebración fuera del estadio fue la que terminó robándose la atención en redes sociales.

Horas después del partido, comenzaron a circular imágenes y videos en los que se ve a la Hormiga sentado en una taquería, todavía con parte de su indumentaria rojiblanca, disfrutando de unos tacos junto a familiares y aficionados. La escena, captada por testigos, se volvió rápidamente viral y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del Rebaño.

La mayoría de los comentarios fueron en tono positivo, destacando el gesto como una muestra de sencillez y cercanía con la gente. Incluso hubo quienes celebraron que, más allá del gol y la victoria, el atacante se tomara el tiempo de convivir con aficionados en un ambiente totalmente relajado.

La anécdota llega justo en medio del gran arranque de torneo de Armando González, quien viene de ser campeón de goleo en el certamen anterior y ahora vuelve a aparecer en momentos clave para su equipo. Su rendimiento lo mantiene como una de las figuras ofensivas de Chivas y como uno de los nombres más seguidos por la afición en este inicio de campeonato.

Entre goles, elogios y ahora tacos, la Hormiga González atraviesa un momento inmejorable, combinando protagonismo dentro del campo con una imagen cada vez más cercana y popular fuera de él, algo que también explica por qué se ha convertido en uno de los nuevos ídolos rojiblancos.