Chivas quiere comenzar el Apertura 2026 con el respaldo de su gente y por ello invitó a sus aficionados a hacerse presentes en el Estadio Akron.

Chivas continúa con los preparativos para su presentación en el Torneo Apertura 2026 y, a una semana de recibir a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 1, lanzó un mensaje dirigido a toda su afición para comenzar a calentar el ambiente rumbo al esperado debut. Y es que el conjunto rojiblanco buscará iniciar con el pie derecho una nueva etapa bajo el mando de Gabriel Milito.

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara publicó un breve, pero significativo mensaje para convocar a sus seguidores al Estadio Akron: “¡Nos vemos el próximo sábado en el @EstadioAKRON!”. Con estas palabras, el Rebaño Sagrado invitó a sus seguidores a hacerse presente en el inmueble para acompañar al equipo.

La expectativa por este encuentro es alta, ya que marcará el debut oficial de Chivas en el Torneo Apertura 2026, donde buscarán ser de nueva cuenta protagonistas como lo han sido desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica.

Cabe mencionar que todo apunta a que el Estadio Akron presentará una gran entrada e, incluso, se espera un lleno para el compromiso frente a los “Escarlatas”, escuadra que también buscará arrancar con el pie derecho la campaña, así que se esperan grandes emociones en la fortaleza del Club Deportivo Guadalajara.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Toluca

El partido entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, se disputará el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y dicho encuentro será transmitido por Prime Video.

Para este cotejo se espera que los seleccionados no vean acción ya que apenas reportarán a los entrenamientos del Club Deportivo Guadalajara luego de tomarse una semana de vacaciones tras culminar su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.