Las palabras de Fernando Gago tras la eliminación de Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup aún causan estragos. El director técnico argentino aseguró que el fracaso en el futbol no existe, lo que generó una bola de nieve que incluyó incluso una réplica por parte de su homólogo americanista André Jardine. De igual manera, una leyenda del Rebaño Sagrado opinó sobre esta polémica.

Fue el histórico delantero Gustavo El Gusano Nápoles quien fijó su postura sobre esta declaración de Pintita, a la que consideró que el argentino dijo en otro contexto, sin embargo, admitió que efectivamente no existe otra palabra para describir este descalabro en Leagues Cup.

Gusano Nápoles contradijo de esta manera a Fernando Gago

“Está de más decirlo, no puede defender lo indefendible. Un equipo con la envergadura del Guadalajara que no pase la Fase de Grupos por segundo torneo consecutivo, así sea que le den importancia o no al torneo, por supuesto que es un rotundo fracaso, lo veas como lo veas, no hay manera de poder opinar algo diferente con camiseta rojiblanca o no puesta. Yo creo que (Gago) lo dice en el sentido de que si hay 35 equipos, para ser campeón es uno y todos los demás son fracasos. Es difícil decirlo pero ¿cómo puede ser que no es fracaso?”, comentó Nápoles en el podcast Lavolpismo.

En charla con El Bigotón Ricardo Antonio La Volpe, Gusano habló de las formas en que se puede perder y consideró que el Guadalajara ni siquiera es que tenga una manera vistosa de jugar como para que la derrota tenga un sabor distinto. Y puso de ejemplo al Barcelona Athletic de Rafael Márquez, quien ahora es auxiliar de Vasco Aguirre con la Selección Mexicana de Futbol.

Las formas de perder y la falta de gol en Chivas

“En la teoría el resultado debe de importar pero no ser prioritario. Ve cómo perdió el partido Rafa Márquez el partido por el ascenso, salió a jugar en el área chica y le robaron el balón, pero cuánto no le ha dado esa ideología al primer equipo, estamos hablando del Barcelona, son grandes ligas, ¿y se criticó a Rafa por eso en Barcelona? Creo que no”, abundó.

Finalmente, el surgido de la cantera de Tigres lamentó la falta gol en el Rebaño Sagrado: “Tiene años que compite así y le falta la cerecita del pastel que es un matón, un matón no que juegue bonito ni que nada; que tenga gol. Y a veces encontrar un delantero centro es de lo más complicadito que hay porque puedes hacer todo muy bien, pero si no tienes gol no te sirve de nada”, sentenció.