Javier Hernández Balcázar volvió el sábado al Estadio Azteca, en dónde se despidió con las Chivas de Guadalajara del Torneo Clausura 2024. Entró de cambio en la segunda parte y fue culpado por el gol de Israel Reyes en la caída ante América. Una quinta edición del Clásico Nacional en estos cinco meses del año, correspondiente a la Semifinal de Vuelta de la Liga MX. Por ello, Chicharito publicó su promesa a la afición tapatía para el próximo Apertura 2024.

El mítico canterano regresó el sábado al listado final del técnico Fernando Gago, para este quinto capítulo del Clásico de México en 2024. Los rojiblancos perdieron por la mínima diferencia en el Coloso de Santa Ursula. El Rebaño Sagrado se despidió así de la carrera por el título del torneo y quedó eliminado. Hernández Balcázar salió en las redes sociales a dar la cara y publicar su mensaje a los chivahermanos.

Chicharito Hernández entró de cambio a los 60 minutos del Clásico Nacional, en lugar de un exhausto Ricardo Marín. Los rojiblancos necesitaban de un gol para vencer al América y avanzar a la final. La entrada del ariete generó todo lo contrario, justo en el cobro de una falta por parte de Diego Valdés. El gol de Israel Reyes sentenció la serie. Todos coincidieron en la responsabilidad del delantero al permitir el cabezazo del defensor de los cremas.

Hernández Balcázar, horas después de la despedida del torneo, publicó su reacción ante América en esta Liguilla. Reconoció que fue “una eliminación muy dolorosa“. Pese a ello, refirió: “gracias a todos los que siempre apoyan en las buenas y en las no tan buenas. Orgulloso de la maravillosa familia que es Chivas“. Así, que no perdió la oportunidad de prometer a la afición rojiblanca que todo será diferente en el venidero Apertura 2024. Garantizó a su audiencia que “no tengo duda que nos levantaremos y volveremos mucho mejor para el próximo torneo“.

Los números de Chicharito en el Clausura 2024

Chicharito Hernández regresó este año al redil tras 14 años de carrera internacional. Desde su reestreno ante Pumas en la Jornada 8, el 24 de febrero, tuvo participación en 10 partidos del Clausura 2024 y marcó sólo un gol a Puebla. De ellos, apareció como titular apenas en cuatro ocasiones y se perdió tres partidos luego de su vuelta a las canchas tras una larga inactividad. No vio acción en Necaxa (Jornada 9), en Monterrey (13), en Pachuca (15), ni en casa ante Querétaro (16). Disputó un total de 364 minutos en su vuelta a Guadalajara. Además, jugó otros dos encuentros correspondientes a la Concachampions 2024.

Así fue la vuelta de Chicharito a Chivas tras una lesión

Chicharito, durante un partido de la US Open Cup, sufrió una dura lesión que lo marginó del resto de la temporada 2023 de la MLS. Se trató de una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, el 9 de junio en Salt Lake City, Utah. El delantero, entonces con Los Angeles Galaxy, apenas disputó 12 partidos, 10 como titular para totalizar 842 minutos. Marcó sólo un gol en la campaña, para la victoria 2-0 sobre Austin en casa, el 24 de abril. Hernández Balcázar volvió al redil, terminó su rehabilitación y volvió a la cancha tras esta dura lesión.