Chivas es, desde hace muchos años, uno de los equipos que más y mejores futbolistas produce en todo el país, no solo porque los necesita para surtir al Primer Equipo debido a su política de jugar únicamente con mexicanos, sino porque el Club realmente confía profundamente en el talento nacional y lo potencia como pocos en la Liga MX.

La temporada pasada la Liga MX implementó una regla que obliga a los equipos a sumar minutos con jugadores menores de 22 años; sin embargo, el Guadalajara fue más allá y este torneo superó por amplio margen la cantidad exigida, demostrando que los juveniles jugaron por mérito propio y no por cumplir un requisito administrativo.

Como lo muestra un gráfico realizado por el usuario de Twitter Miguel Pérez (@miguel_apt), el Rebaño Sagrado fue el equipo con mejor relación entre minutos otorgados a futbolistas jóvenes y puntos obtenidos, una señal clara de que Gabriel Milito no solo confió en ellos, sino que logró potenciar su rendimiento dentro del Primer Equipo.

Futbolistas como Bryan González, Armando González y Santiago Sandoval fueron quienes impulsaron de manera decisiva esta estadística, pero representan apenas una parte del proyecto a futuro que Chivas ha construido y que podría dar un título más temprano que tarde, especialmente con los refuerzos específicos que se planean para el mercado de invierno.

Más juveniles están en la mira de Gabriel Milito y podrían debutar sumar más minutos en Chivas

Además de los jóvenes que ya brillaron en el Apertura, Gabriel Milito tiene en la mira a varios juveniles que podrían ganar protagonismo muy pronto, como Gael García, Samir Inda, Hugo Camberos, Diego Ochoa (cedido actualmente en Juárez) y Sebastián Liceaga, lo que refuerza la idea de que el futuro inmediato del Guadalajara está en manos de su cantera.