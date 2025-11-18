La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras caer goleada ante Portugal, un resultado doloroso que, sin embargo, permitió evaluar qué futbolistas tienen el potencial para dar el salto a Primera División y cuáles deberán seguir puliendo su camino. A pesar del tropiezo, varios talentos dejaron buenas sensaciones.

Entre ellos destacan los dos convocados de Chivas: Jhonnathan Grajales y Gael García Ortega, un jugador al que Gabriel Milito ya le ha mostrado plena confianza. El estratega rojiblanco lo sigue desde hace meses, y todo indica que, pese a su corta edad, podríamos verlo más pronto que tarde integrado al Primer Equipo del Guadalajara.

La plataforma de análisis Statiskicks lo calificó como el mejor futbolista de la Selección Mexicana Sub-17, una distinción que confirma la proyección que el cuerpo técnico de Chivas ya visualizaba. Su rendimiento en el Mundial reforzó la idea de que su futuro apunta a ser uno de los grandes proyectos del club, con minutos en pretemporadas y próximos torneos.

García Ortega puede desempeñarse como mediocentro y mediocampista ofensivo, por lo que perfila como un relevo natural de Erick Gutiérrez u Omar Govea. Una vez que empiece a entrenar de forma constante con el Primer Equipo, tendrá la oportunidad de aprender directamente de ellos y de adaptar su estilo a las exigencias de Milito.

Gael García ya va adelantado a su proceso en Chivas y podría debutar pronto

A pesar de tener solo 17 años, el Apertura 2025 lo disputó casi por completo en la categoría Sub-21, donde suma 10 partidos, 459 minutos y un gol. Va muy adelantado en su proceso formativo, por lo que no sería sorpresa que pronto tenga un lugar en el Tapatío o incluso debute con el Guadalajara.