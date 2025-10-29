Chivas logró una importante victoria ante Atlas para afianzar aún más en la tabla general de posiciones para alcanzar la Liguilla, pero dejó el saldo negativo de la lesión inesperada de Diego Campillo. Lo que la transmisión no mostró fue cómo Raúl Rangel pedía por la atención médica y se lo llevaban en el carrito.

No hay dudas de que la baja del defensor es sensible para Gabriel Milito debido a que es un futbolista que da soluciones debido a que puede jugar en la tola línea defensiva, como así también como mediocampista.

Como se sabe, el sábado, en la última jugada del partido, Diego Campillo corrió, se cayó, continuó jugando y en el silbatazo final se tiró al suelo y fue atendido por los médicos de Chivas. En conferencia de prensa, Gabriel Milito confirmó que la lesión era grave y que no seguramente estaba descartado para lo que restaba del campeonato.

Diego Campillo se pierde el resto del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue cómo Raúl Rangel se acercó a saber qué había pasado y pidió la atención médica. Luego llegó carrito y llorando se retiró el defensor mientras el resto del equipo se acercaba a saludarlo.

¿Cuándo volverá Diego Campillo a tener actividad con Chivas?

Teniendo en cuenta que Diego Campillo sufrió una lesión del quinto metatarsiano se estima que el futbolista podrá volver a tener actividad recién a finales de enero. De esta manera, el defensor se perderá la pretemporada, por lo que su regreso a los campos de juegos se podrían dar a final de febrero.