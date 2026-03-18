Fernando Hierro fue director deportivo de Chivas durante año y medio, desde su llegada en octubre de 2022 hasta su salida en mayo de 2024. Su etapa en el Guadalajara terminó sin títulos y marcada por su partida al fútbol árabe tras recibir una oferta considerada “irrechazable”, situación que fracturó su relación con la afición rojiblanca, que hasta hoy no le perdona haber dejado inconcluso el proyecto.

Tras su paso por el Al-Nassr, donde tampoco logró conquistar títulos, todo apunta a que el español busca nuevos horizontes en su carrera, apareciendo en el radar de Rayados de Monterrey. No obstante, nueva información ha cambiado la perspectiva de esta posible negociación, la cual no se daría en los términos que se pensaban inicialmente.

Fernando Hierro volvería a la Liga MX tras fracasar en Arabia.

De acuerdo con el periódico Récord, Monterrey no habría buscado directamente a Fernando Hierro, sino que fue el propio directivo quien se ofreció para integrarse al proyecto en la Sultana del Norte. Este detalle deja entrever que su ciclo en el Al-Nassr estaría cerca de llegar a su fin y que ya explora alternativas para continuar su carrera.

Sin embargo, existe un obstáculo clave que complica su llegada: el tema económico. El mismo medio señala que el salario que percibe Hierro es demasiado elevado, incluso para un club con el poder financiero de Rayados, por lo que su regreso al fútbol mexicano luce prácticamente descartado por ahora.

Amaury Vergara sí tiene buena relación con Fernando Hierro a pesar de su abrupta salida

Pese al malestar de la afición, Amaury Vergara mantiene una buena relación con Fernando Hierro. Durante la reciente visita del español a Guadalajara por el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, fue recibido con entusiasmo e incluso llevado a Verde Valle, donde convivió con jugadores del primer equipo. Esto respondería a que, a pesar de su salida, Hierro fue transparente en su gestión y evitó generar pérdidas económicas para la institución.