El primer objetivo de Fernando Gago con Chivas lo cumplió cabalmente. El entrenador argentino recién llegó al Guadalajara y en su primer torneo ya hizo 31 puntos y clasificó al Rebaño a la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Pero el técnico argentino y su mentalidad ganadora, sabe que no han conseguido nada aún, por lo que comenzará la semana con la mente puesta en alcanzar la siguiente meta.

El Rebaño Sagrado ha conseguido cinco triunfos consecutivos en el cierre de torneo más caliente del balompié mexicano, por lo que llegará a la Fiesta Grande con los ánimos por los cielos, a la espera de conocer a su próximo rival en Cuartos de Final de la Fase Eliminatoria.

“Hoy logramos un objetivo que nos propusimos antes de iniciar el campeonato, clasificar y entrar directo. Eso es muy importante, la racha de victoria es buena, igual que la racha, los jugadores hicieron un buen partido y me voy muy contento”, dijo en conferencia de prensa tras el triunfo de 1-0 sobre Atlas en el Estadio Jalisco.

El mensaje a Chivas tras la victoria ante Atlas

Son ya seis encuentros sin caer para el Pastor y sus pupilos, que por más que las derrotas por 0-3 ante Cruz Azul y América por Liga MX y Concachampions, siempre tuvieron en la mente que podrían hacer algo importante.

“Desde antes de la seguidilla lo dijimos, considerábamos toda una final, si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. La consecuencia iba a llegar, previo al partido llegó un resultado que nos favorece (empate de Pachuca), pero la cabeza estaba en el partido. Obviamente que sí (veían el resultado de Pachuca), pero no hoy, había muchos factores, un Clásico, ganar, la racha, había motivos muy motivacionales, la forma que lo hicieron los chicos, durante el partido”, abundó.

‘Pintita’ enfatizó que la mala racha previo al Clásico Nacional ante el América no fue un parteaguas, sino un contexto que sirvió para hacer los suficientes ajustes para esta ahora en esta posición.

Gago rechaza que derrotas fueran señales de alerta

“Desde mi lado no veo para atrás, los resultados de antes no nos desviaron del camino, hubo cambios, cosas, se mejoran, se perfecciona, no es un discurso de unos cinco finales, es la verdad. Es lo que necesitábamos para clasificar, a partir de eso encontramos resultados, los niveles individuales aumentaron, es un cúmulo de cosas”, comentó y agregó que también comenzará a pensar en la próxima Concachampions.

“Fueron buenos resultados, buenos rendimientos, algunos que no fueron tan buenos, pero volvemos a lo mismo, el convencimiento, los jugadores lo sienten, son partícipes, los resultados son el resumen, todo es victoria de los chicos. Todo lo que sea internacional es importante para la institución, tenemos que competir donde nos toque, estar en el torneo internacional, los chicos trabajan para eso”, reforzó.

Los elogios a Piojo Alvarado

Sobre la poesía de Piojo Alvarado con la que sepultaron a los Zorros y amarraron su pase directo a Liguilla, Gago solo se quitó el sombrero y llenó de elogios al seleccionado nacional.

“A ver, Piojo está tendiendo un nivel extraordinario, lo noto contento, a pesar de su forma de ser, es alegre, divertido, cada día está más comprometido, más grande, de situaciones de juego. Antes no preguntaba y ahora lo hace. Está creciendo como futbolista”, puntualizó.