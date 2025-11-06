Las Chivas de Guadalajara tienen un pie asegurado en la próxima Liguilla del Apertura 2025, aunque todavía resta finiquitar la clasificación en la última jornada, frente a Monterrey en el Estadio Akron. No de festejo entonces, pero sí de estreno, estarán Efraín Álvarez y Bryan González, dos de los refuerzos que llegaron a Verde Valle para este torneo.

El tándem que hacen los dos futbolistas zurdos por el carril izquierdo estará más reconocible que nunca, ya que ambos futbolistas estrenarán tachones personalizados, a cargo del artista tapatío Kike Padilla, quien estuvo a cargo de la confección de ambos diseños.

(Instagram)

Efraín Álvarez lucirá unas botas que recordarán su infancia y sus primeros pasos detrás de un balón, en el lado Este de Los Ángeles, donde se crio. Los tachones tendrán unas palmeras californianas, además de arcángeles de arte chicano y una señal del Freeway 710 que conecta Long Beach con el centro de la ciudad estadounidense donde creció el flamante ’10’ rojiblanco.

Por su parte, Bryan González escogió un diseño algo más sencillo e identificado con el Guadalajara: las botas del lateral izquierdo lucirán un cotorro con los colores rojiblancos emulando la figura del propio jugador en su primer gol con las Chivas, ante Puebla de media tijera, en la Jornada 11.

¿Quién es Kike Padilla?

Padilla, más conocido como El Pinta Cuadros por su usuario en Instagram, es un abogado que eligió cambiar de rubro para dedicarse a pintar tachones. Aficionado del Guadalajara, pudo darse el lujo de trabajar con otros elementos como el Tala Rangel, Jesús Sánchez, Fernando Beltrán, Armando González o Alan Pulido. En una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, nos contó sobre su trabajo y acercamiento con la plantilla rojiblanca.