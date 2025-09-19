Las Chivas de Guadalajara contaron con la calidad de un delantero como Luis García a finales de la década de los 90, aunque muchos aficionados lo recuerdan siendo goleador de los Pumas de la UNAM y del América. Actualmente es uno de los analistas más reconocidos de la televisión deportiva mexicana, además, cuenta con una gran comunidad en redes sociales.

Y fue precisamente en su cuenta de X donde desató una acalorada discusión con Omar Villarreal, uno de los periodistas cercanos al Rebaño Sagrado, aunque el tema que motivó el encontronazo no tenía nada que ver con el conjunto rojiblanco, sino con el futbolista mexicano, Rodrigo Huescas.

Y es que el defensor que milita en el Copenhague de Dinamarca, se estrenó con una asistencia en la Champions League, lo cual motivó a Villa Villa a pedirlo en lugar de Jorge Sánchez en la Selección Mexicana, lo cual generó el malestar del Doctor García: “Pero mi DR @GarciaPosti dice que no hay manera que Huescas le quite el puesto a Jorge Sánchez en la Copa del Mundo. Nada más lo perdonamos porque está en el barco de la Hormiga González, pero póngase abusado doctoooor!!”.

Fotot tomada de X.

Pero el Doctor García respondió de inmediato en su cuenta de X con un malestar evidente por lo que dijo Villa Villa: “Asistencia de gol!! Que le pongan su nombre y apellido al estadio!!! Eres lo más triste con lo cual he convivido en el ambiente de la pelota. No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú!!! Porrista barato!!! Ridículo mayúsculo!!!”.

¿Cuándo jugó Luis García en Chivas?

Después de la Copa del Mundo de 1998, Luis García llegó a Guadalajara como una solución a la ofensiva pedido por el entrenador Ricardo Ferretti. El Tuca conformó una plantilla competitiva que llevó hasta la final, misma que perdieron con Necaxa en diciembre de ese año. Para 1999 el rendimiento de los rojiblancos vino a la baja y el atacante se marchó a Morelia.