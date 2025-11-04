La Selección Mexicana sufrió una dura derrota en su debut en el Mundial Sub-17 tras perder por 2-1 ante Corea del Sur. El próximo 7 de noviembre enfrentará a Costa de Marfil por la jornada 2 del Grupo F, por lo que repasamos dónde ycómo ver EN VIVO a Gael García Ortega y Jonnathan Grajales, joyas de Chivas, en el Tri.

El equipo de Carlos Cariño llegaba con varias dudas a la cita mundialista debido a que no lograba marcar la diferencia previo a la cita mundialista. Frente a Zambia se perdió por 3-1, partido en el que Gael García llegó a marcar el gol del empate parcial.

El martes la Selección Mexicana debutó de la peor manera en el Mundial Sub-17 debido a que perdió por 2-1 ante Corea del Sur. En el primer tiempo Gael García tuvo una jugada clara de gol, pero remató débilmente de cabeza ante el portero surcoreano. Cabe destacar que Jonnathan Grajales fue capitán del Tri.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17?

El juego entre México y Costa de Marfil por la jornada 2 del Grupo F se llevará adelante el próximo viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone – Campo 2 de Doha. El mismo comenzará a disputarse a las 07:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17?

Al igual que para el juego ante Corea del Sur, el encuentro entre México Sub-17 frente a Costa Marfil se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.