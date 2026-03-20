Chivas atraviesa un momento de ensueño en la Liga MX, consolidándose como uno de los equipos más dominantes del torneo. Este gran nivel ha provocado que Javier Aguirre voltee cada vez más hacia el Guadalajara para nutrir a la Selección Mexicana, pero hay quienes van más allá y ya ponen en la conversación incluso al propio Gabriel Milito.

Uno de ellos fue el periodista de ESPN, Sergio Dipp, quien lanzó una opinión que no pasó desapercibida. El analista aseguró que las Chivas de Gabriel Milito podrían competir mejor en un Mundial que el actual Tri, argumentando que el técnico rojiblanco ha demostrado una gran capacidad para potenciar a sus jugadores y sacar el máximo rendimiento colectivo.

Y es que ese ha sido precisamente uno de los pilares del proyecto. Milito ha logrado elevar el nivel individual de varios futbolistas, adaptando su sistema a las características de cada uno para optimizar tanto el ataque como la defensa. El caso más claro es el de Daniel Aguirre, quien tras pasar un año prácticamente borrado, hoy luce como un jugador revitalizado bajo el mando del argentino.

Aunque se trata de una opinión, las palabras de Dipp encontraron eco tanto en otros analistas como Héctor Huerta y en la afición, quienes destacan el estilo propositivo del Guadalajara, especialmente considerando que el Tri jugará como local el Mundial. En ese sentido, no sería descabellado pensar en Milito como un candidato a la Selección en el futuro, aunque por ahora su presente sigue completamente ligado a Chivas.

Gabriel Milito estaría próximo a renovar su contrato con Chivas, se quedaría más años

De hecho, todo apunta a que su continuidad está cerca de asegurarse. De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, la directiva encabezada por Amaury Vergara ya negocia la renovación de Gabriel Milito, con la intención de extender su vínculo al menos un año más. La meta es cerrar el acuerdo antes de que el plantel salga de vacaciones al finalizar el Clausura 2026, consolidando así el proyecto deportivo a mediano plazo.