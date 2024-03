En medio del receso por la primera fecha FIFA del año, las Chivas de Guadalajara disputarán un amistoso frente al Atlas, en Estados Unidos. El Rebaño buscará empezar a levantar cabeza en el Clásico Tapatío de este domingo, donde Fernando Gago no podrá contar con algunos jugadores importantes.

Unos por lesión y otros por estar afectados a Selecciones Nacionales, pero lo cierto es que Chivas no tendrá a futbolistas como Chicharito Hernández, Alan Mozo, Roberto Alvarado, Chiquete Orozco, Yael Padilla, Mateo Chávez y Cade Cowell. De esta manera, podrían tener minutos varios elementos que no juegan habitualmente.

Confirmada la gravedad en las lesiones de Chicharito Hernández y Alan Mozo

Chicharito viene de ser titular ante América pero no viajó a Estados Unidos (Imago7)

Dos importantes futbolistas como Javier Hernández y Alan Mozo no viajaron a Estados Unidos, puesto que se quedaron en Verde Valle para trabajar sobre distintas dolencias. En ambos casos se trata por mera precaución, ya que estarían en condiciones de jugar pero se prefiere no arriesgarlos. Chicharito presentaría un esguince leve pero su participación en el juego frente a Monterrey no estaría en duda.

Ariel Castro, la nueva apuesta de Gago

Ariel Castro es la gran sorpresa en la convocatoria de Chivas (Imago7)

Así como en la convocatoria destaca el regreso de Carlos Cisneros, Fernando Gago también decidió convocar a un canterano que viene dando que hablar en las Fuerzas Básicas. Se trata de Ariel Castro, quien recientemente le marcó un doblete al América con el Sub-23 y también sumó minutos con el Tapatío. El atacante de 19 años se desempeña como extremo y puede aportar velocidad, sacrificio y una importante cuota goleadora.

El Sub-23 volvió a golear en Estados Unidos

Chivas Sub-23 goleó en Estados Unidos (@TapatioCD)

En el marco del Chivas Tour, los dirigidos por Pepe Meléndez volvieron a lucirse en los Estados Unidos. Días atrás golearon por 5-0 al Dalton FC, mientras que este viernes lo hicieron por 8-0 frente al North Georgia. Los goles fueron convertidos por Emilio Tame, Diego Martínez, Javier Guerrero, Carlos Corona, Juan Pablo Uribe, Marioni Ham y Juan Zavala.