Armando González se ha convertido en una de las grandes revelaciones de Chivas. Con apenas 22 años, el delantero no solo se ha ganado la titularidad, sino que ha sorprendido por su madurez futbolística en momentos clave, especialmente considerando la competencia interna que tiene con figuras como Javier Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke. A pesar de la jerarquía y experiencia de sus compañeros, La Hormiga ha respondido con goles, presencia y personalidad en el área.

Lo que pocos saben es que Armando proviene de una familia con raíces profundamente rojiblancas. Su padre, también llamado Armando González, fue jugador de Chivas. Pero lo más llamativo no es solo el linaje futbolero, sino la forma inusual en la que el padre llegó a debutar en el club. Su historia, lejos del proceso tradicional en Fuerzas Básicas, es un ejemplo de cómo el talento mexicano puede descubrirse y explotar cuando se confía en él.

En entrevista con Claro Sports, Armando González padre recordó que, a diferencia de la mayoría de los futbolistas profesionales, él no creció en las academias de ningún club. Todo comenzó cuando el Tapatío viajó a Aguascalientes para disputar un partido amistoso, donde él participaba en una liga local. Ahí lo observaron, lo invitaron a una prueba en Guadalajara y, tras convencer al cuerpo técnico, terminó quedándose en la institución. Lo más sorprendente: apenas seis meses después ya estaba debutando en Primera División.

Durante su etapa como jugador rojiblanco, González compartió vestidor con figuras que hoy son parte de la historia del club, como Eduardo de la Torre, Ricardo Cadena y Néstor de la Torre. Su experiencia en ese plantel le permitió vivir de cerca una etapa clave para la identidad competitiva de Chivas.

El padre de Armando González considera que ya es mejor delantero de lo que fue él

Sobre su hijo, el exfutbolista no duda en afirmar que Armando es mejor delantero de lo que él fue incluso en su mejor momento. Para él, La Hormiga no solo tiene talento, sino que en el apenas año y medio que tiene con el Primer Equipo de Chivas, ya ha logrado más que muchos jugadores, incluído el mismo. Sus palabras reflejan orgullo, pero también la certeza de que este apenas es el comienzo del camino de una nueva figura rojiblanca.