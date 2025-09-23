Las Chivas de Guadalajara no solo tienen una serie de problemas futbolísticos, también están convertidos en un hospital con varias lesiones y ausencias de jugadores que fueron llamados al Mundial Sub-20. Mientras que Javier Hernández se unió a la lista de no elegibles, una vez más.

Chicharito Hernández estuvo convocado en los recientes tres duelos. No jugó contra América, pero sí apareció frente a Tigres de la UANL y Toluca, donde poco y nada pudo hacer para evitar la falta de gol del Rebaño Sagrado que apenas tiene dos triunfos en lo que va del Apertura 2025.

Al dar a conoce los convocados de Chivas para recibir a Necaxa esta noche dentro de la Fecha 10, se informó que Hernández Balcázar presenta problemas físicos por un golpe, aunque no se dio a conocer en qué zona del cuerpo, ni que tan grave podría ser, algo normal en los reportes médicos del club.

Chicharito Hernández apenas lleva dos goles con Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Durante el partido ante Toluca, Javier Hernández recibió un golpe y tras la valoración médica se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos”, fue lo único que reveló el equipo tapatío de cara a un duelo vital para no empezar a perder las esperanzas de clasificar al menos al Play In.

Todas las ausencias de Chivas ante Necaxa

Además de Chicharito Hernández, Guadalajara no podrá contar frente a Necaxa, esta noche a las 19:07 horas, con Rubén González por expulsión. Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre siguen con procesos de recuperación. En tanto que Yael Padilla y Hugo Camberos están con el Tricolor Sub-20 que jugará el Mundial en Chile.