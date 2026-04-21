A lo largo de la historia de Chivas hubo una gran cantidad de jugadores que coquetearon con jugar con la playera rojiblanca. Uno de ellos fue Luis Ángel Landín que anotó cerca de 200 goles de su carrera y que ahora tiene a su hijo formándose en la cantera del Guadalajara.

En el final de 2007 se informaba que faltaban detalles para que el atacante formado en Pachuca se convierta en jugador del Guadalajara. Sin embargo, más de un año después Medio Tiempo confirmó que su llegada no se iba a dar debido a que Monarca Morelia no estaba dispuesto a aceptar un intercambio.

A pesar de que Luis Ángel Landín no pudo llegar a Chivas, pero su hijo sí porque se está formando en Verde Valle. Según lo informado por Jesús Bernal en su canal de YouTube, el exfutbolista se acercó con su mujer a entregarle algo al chico mientras había varios aficionados esperando a los jugadores del primer equipo.

¿Cuántos goles anotó Luis Ángel Landín en su carrera?

Como decíamos, Luis Ángel Landín se formó en Pachuca, llegó a jugar en Cruz Azul y se destacó por tener una extensa carrera en el futbol de Centroamérica. Tras 20 años de carrera el atacante se retiró con 606 partidos disputados y anotó más de 169 goles en más 39 mil minutos según las estadísticas de Transfermartk.