Minutos después de que terminara el partido en la cancha del Estadio Hidalgo, se dio a conocer que la victoria del Club Deportivo Guadalajara con gol de Armando “Hormiga” González, sacudió el vestidor de los Tuzos del Pachuca.

El periodista deportivo, Fito Garmuni, reveló en su cuenta de X que hubo una plática fuerte en el vestidor del equipo hidalguense y que por eso Jaime Lozano se tardó en salir a conferencia de prensa.

Cabe mencionar que este encuentro era importante para ambas escuadras, pues estaba en juego la sexta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025, y gracias a este triunfo, Chivas tiene en sus manos el boleto directo a la Liguilla, donde ya está Cruz Azul, Toluca, Club América, Tigres y Monterrey.

¿Cuándo juega Chivas ante Monterrey?

El próximo fin de semana se viene otra final para los pupilos de Gabriel Milito. El sábado 8 de noviembre recibirán en la cancha del Estadio Akron a Rayados de Monterrey, como parte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.

Señalar que por el momento el rival del Club Deportivo Guadalajara en los Cuartos de Final es el Club América debido a que los de André Jardine se encuentran en la tercera posición de la tabla general luego de vencer al León el fin de semana pasado.