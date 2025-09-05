Los aficionados de las Chivas de Guadalajara difícilmente podrán olvidar a uno de los porteros más emblemáticos del América y se trata de Adrián Chávez. En las décadas de los 80 y 90 fue parte de los planteles que encumbraron la rivalidad del Clásico Nacional, por lo cual es una voz autorizada para emitir un punto de vista sobre los rojiblancos.

Chávez aseguró que el problema del Rebaño Sagrado es muy claro y pasa por la calidad de los jugadores con los que cuenta, en una Liga MX que cada vez incrementa su nivel, sobretodo en los futbolistas extranjeros de los demás equipos, por ello los ve en desventaja porque no invierten mucho más.

“Chivas está metido en un hoyo que veo difícil que salga, es abismal la diferencia, va a calificar por Repechaje, pero mientras no le inviertan a Guadalajara como lo hacían antes, va a seguir abajo, tiene mucha desventaja”.

Chávez fue campeón con América en diversas ocasiones. Foto: Imago7/Marcos Domínguez

“Aunque tuviese buenos jugadores mexicanos, no te puedes comparar con otros equipos con extranjeros, ahí radica donde Chivas veo difícil pueda estar entre los primeros lugares”, fue parte de lo que comentó Adrián Chávez en entrevista con TUDN.

Chávez no ve a la baja el Clásico Nacional

A pesar de que en las últimas ediciones del Clásico Nacional América ha dominado, Adrián Chávez considera que la afición sigue interesada en el partido que divide al país, por lo que dejó de lado las teorías de que Tigres es el nuevo gran rival de las Águilas.

“Yo creo que no (ha perdido terreno el Clásico de México), te digo una cosa, una Semifinal América vs. Tigres no se llenó el estadio, aquí un América vs. Chivas se llena, aunque no sea Liguilla, la gente hace los Clásicos, si hablamos de la parte de figuras, de gente que siente la playera es algo diferente, antes perder con las Chivas era salir el lunes con una bolsa en la cabeza, gracias a Dios salí poco cuando jugué, da pena en serio como jugador”, apuntó Chávez.