Las Chivas de Guadalajara tendrán una de las ausencias más dolorosas para su partido de este sábado contra Cruz Azul y se trata de Richard Ledezma, quien salió en los primeros minutos del encuentro ante los Xolos de Tijuana y se teme que su ausencia sea más prolongada de lo que se pensaba.

Aunque el Rebaño Sagrado, fiel a su estilo, no ha dado a conocer oficialmente lo que sucede con Ledezma, distintas fuentes han informado que el carrilero o volante ofensivo presenta un posible desgarre en la parte posterior del muslo, lo cual lo llevaría a perderse cuando menos un mes de actividad.

Ledezma no jugará contra Cruz Azul este sábado y si se confirma el desgarre estaría de regreso hasta finales del mes de septiembre, con lo cual el entrenador Gabriel Milito tendría que buscar una alternativa que logre cumplir con la posición que desempeña el futbolista de 24 años y por el momento Alan Mozo es el indicado.

Ledezma salió en el primer tiempo ante Xolos. Foto: Imago7/ David Vega

Richard Ledezma llegó como refuerzo a Guadalajara para este Apertura 2025 y se ha ganado la titularidad con Gabriel Milito. Ha jugado en los cinco partidos que disputaron este certamen con un total de 287 minutos de los 450 en total. Mientras que en el Leagues Cup marcó el único tanto que suma con la camiseta rojiblanca.

Chivas tiene en puerta los cuatro partidos más complicados

Guadalajara jugará ante Cruz Azul este sábado, pero después vienen otros tres duelos que serán claves en sus aspiraciones para pensar en la Liguilla.

Se medirán a América en la Jornada 8 en el Clásico Nacional, después recibirán a Tigres de la UANL y a Toluca en el Estadio Akron. Estos duelos serán claves para Gabriel Milito en el banquillo.