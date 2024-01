La afición de las Chivas de Guadalajara se mantiene expectante en las redes sociales al esperado regreso de Javier Chicharito Hernández al redil. El exitoso canterano tapatío se convertirá en el tercer refuerzo del plantel rojiblanco para este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El periodista David Faitelson confirmó cuándo será la fastuosa presentación del histórico goleador de Selección México en la Perla de Occidente.

El Rebaño Sagrado viene de caer por la mínima diferencia ante Tigres en el Estadio Universitario, en el marco de la Jornada 2 del torneo. El solitario gol de Sebastián Córdova (61′) bastó para concretar el primer revés de la gestión de Fernando Gago en el banquillo rojiblanco. Esto, a pesar de dominar a su rival en gran parte del encuentro, por lo que se evidenció la falta de gol. Un factor que ejerció más presión de la afición por concretar la vuelta del Chicharito.

David Faitelson, reconocido periodista ahora de la cadena TUDN, analizó el “problema” del Guadalajara tras el revés en el Volcán. Sobre la posibilidad que Gago repita el modelo de Matías Almeyda en el redil, refirió que “puede ser. Bueno, también un entrenador argentino, que le gusta y pondera el juego ofensivo. Supongo que lo habrán analizado de esa manera. Es un estilo que realmente atrae a los aficionados del Guadalajara y bueno, vamos a ver si Chivas lo puede lograr“.

El polémico comunicador, integrante de la mesa del programa Línea de 4, aseveró la noche del domingo que “yo insisto. El gran problema de Chivas en los últimos tiempos ha sido meter la pelota. No ha encontrado al centro delantero que mate“. “Mal endémico del futbol mexicano“, le interrumpe su compañero Rafael Puente Jr. A lo que replica Faitelson: “Estoy de acuerdo, pero mira como el América encontró a Henry Martin“.

Confirman cuándo presentará Chivas a Chicharito

El polémico periodista, ahora de TUDN, prosiguió su análisis y añadió que “JJ Macías hoy ya empieza -me parece- a mostrar algo de lo que puede ser. Yo no creo que Chivas se haya cerrado el libro con Macías. Sigue siendo un jugador joven, sigue siendo un jugador interesante, viene de una experiencia mala (doble lesión). Y me parece que fue una mala decisión en su momento ir a Europa, como fue. No tenía que haber ido al Getafe, tenía que haber analizado: Oye, realmente es el equipo que nos conviene, es el momento para buscar la exportación“.

David Faitelson, durante su argumentación de Macías, reveló lo que toda la afición de Chivas esperaba del Chicharito. Señaló que “tu te imaginas este tipo (JJ Macías) cuando llegue. Javier Hernández va a ser presentado el sábado, de manera multitudinaria, a mediodía, en el Estadio Akron. Eso también va a generar, yo espero que genere en el Guadalajara algo muy positivo. Y al final, que impulse a Chivas a ser un equipo protagonista“. Así se confirmó el evento programado por la institución tapatía, para el sábado 27 de enero en el Gigante de Zapopan. Un día después del partido del primer equipo en Tijuana.

¿Cómo viene Chicharito?

Javier Hernández Balcázar, durante un partido de la US Open Cup, sufrió una dura lesión que lo marginó del resto de la temporada 2023 de la MLS. Se trató de una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, el 9 de junio en Salt Lake City, Utah. El delantero apenas disputó 12 partidos, 10 como titular para totalizar 842 minutos. Marcó sólo un gol en la campaña, para la victoria 2-0 sobre Austin en casa, el 24 de abril. Chicharito confirmó hace un par de semanas su vuelta al redil, aunque deberá terminar su rehabilitación para volver a la cancha.

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de las Chivas en su agenda será el viernes 26 de enero de 2024. Los rojiblancos enfrentan ese día a los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Caliente. Un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.