Después de días muy agitados por lo que fue el despido de Diego Cocca, la Selección Mexicana ya se enfoca en lo que será el desafío en la Copa Oro. Con Jaime Lozano como nuevo entrenador, Roberto Alvarado es el jugador que estará representando a las Chivas de Guadalajara.

El “Piojo” fue llamado de urgencia a raíz de la lesión de su compañero en el Rebaño, Alexis Vega. Este domingo, la Selección Mexicana tendrá su debut ante Honduras, en un grupo que también comparte con Haití y Qatar.

De cara a dicho encuentro, Roberto Alvarado parece ganarse su lugar en el once de Jaime Lozano, ya que ocupó el rol de extremo en los últimos entrenamientos. El atacante del Rebaño tuvo un buen semestre bajo las ordenes de Veljko Paunovic.

El posible 11 del Tri

Para el estreno en la Copa Oro 2023, el debutante Jaime Lozano optaría por una alineación con los siguientes nombres: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Charly Rodríguez o Luis Chávez; Uriel Antuna, Sebastián Córdova, Roberto Alvarado; Henry Martin o Santiago Giménez.

El “Piojo”, contento por la oportunidad

“Contento de estar otra vez, de regreso. Una lesión de un compañero no quieres que pase, pero al final Alexis ya trae su molestia. Contento porque Diego Cocca me tomó en cuenta y después ahora que llega Jimmy pues también me toma en cuenta. Al final sé que por algo me llamaron, por algo estoy aquí y es una situación que no me esperaba que pasara”, dijo Roberto Alvarado en diálogo con TUDN.