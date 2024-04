El buen cierre de las Chivas en el Clausura 2024 le ha vuelta el optimismo a la afición e incluso leyendas del club están ilusionados con el trabajo realizado por Fernando Gago en su primer torneo en la Liga MX. el Rebaño Sagrado se impuso ante Gallos Blancos de Querétaro por 2-0, con los goles de Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado.

Gracias a la victoria, los tapatíos encadenan cuatro victorias y cinco fechas sin conocer la derrota en esta etapa cumbre del calendario. Por ello, una figura histórica como Eduardo de la Torre respaldó el proyecto del entrenador argentino, Fernando Gago, pues más allá de la eliminación en la Concachampions, cree que el emparejamiento de liga ante las Águilas del América fue el parteaguas para la actual racha de cuatro victorias de forma consecutiva.

¿Cuándo convenció Gago a Yayo de la Torre?

“Siempre me gustó Gago, desde el primer día. Me convenció a raíz del 0-0 que sacó contra el América después de la goleada. Primero detener la caída, para después hacer este levantón que han tenido en las últimas cuatro jornadas”, explicó Yayo en su programa de Fox Sports.

El exdelantero del Rebaño Sagrado le otorgó el mérito a Gago, quien supo cambiar el escenario cuando sus jugadores estaban bajo presión. “Empezaron a jugar al límite. Me convenció, un equipo que cambió, ante la necesidad y tuvo la humildad de hacerlo”, comentó.

Yayo, contento con Ricardo Marín

Actualmente las Chivas marchan en la séptima posición del Clausura 2024 con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en los 16 partidos disputados del campeonato local. De la Torre se ha unido a la serie de voces autorizadas que ven una mejor versión del equipo con Ricardo Marín como el centro delantero titular, por encima incluso de Chicharito Hernández.

“Hasta ahorita sí es mejor el equipo con Marín. Me apoyo en la producción del equipo, cuando está el Chicharito ha hecho un gol”, valoró el ex entrenador de las Chivas y no dudó en alabar el trabajo hecho por Roberto Alvarado. “Es el líder deportivo de estas Chivas”.