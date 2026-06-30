El Tricolor se reporta listo para su compromiso en el que se juega el todo por el todo en el Mundial.

La Selección Mexicana se reporta lista para encarar su partido de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo contra Ecuador en la cancha del Estadio Azteca, en donde el combinado nacional solamente tiene que enfocarse en conseguir el triunfo.

El Tricolor tuvo una participación histórica en la fase de grupos de este Mundial 2026 al registrar paso perfecto con tres triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, en donde además no recibió ni un gol en contra.

Ahora, México debe salir con el cuchillo entre los dientes para definir al siguiente equipo que participará en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

¿Qué pasa si México gana a Ecuador?

En caso de que el Tricolor se imponga a Ecuador, por cualquier marcador, le da en automático la calificación a los Octavos de Final en donde se enfrentaría al ganador de la serie entre Inglaterra contra el Congo.

¿Qué pasa si México empata con Ecuador?

Sí México empata durante os 90 minutos contra Ecuador, por cualquier cantidad de goles, el partido se irá al alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, todo se definirá desde el manchón de penalti.

¿Qué pasa si México pierde contra Ecuador?

En caso de que el combinado mexicano pierde el partido frente a la escuadra sudamericana, el Tricolor se despediría de la competencia irremediablemente.