Las Chivas de Guadalajara Femenil llegan con el ánimo por las nubes para este importante compromiso de la Jornada 12 dentro del Torneo Apertura 2025, donde se medirán a Tijuana en un duelo que se espera a modo para las dirigidas por Antonio Conteras.

El Rebaño Sagrado logró imponerse al América el fin de semana pasado y con ello escaló hasta la sexta plaza de la competencia con 20 puntos a nueve de las superlíderes que son Tigres, por lo cual es indispensable seguir sumando, sobretodo con rivales que están en la parte baja de la competencia.

Chivas Femenil vs. Tijuana: Dónde ver EN VIVO

Será este domingo 20 de setiembre cuando Chivas Femenil reciba a las fronterizas en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en un nuevo horario que parece haber entrado en el gusto de sus seguidores. El duelo se realizará en el Estadio Jalisco y no en el Akron por temas de mantenimiento.

Antonio Contreras recuperó la confianza de la afición. Foto: Imago7/ Elizabeth Hernández

La buena noticia para la afición que no se pueda dar cita en el Coloso de la Calzada Independencia es que este importante compromiso se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo México con cualquier tipo de suscripción, así como en algunos lugares de Estados Unidos, mientras que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

Chivas Femenil aspira al tercer lugar

Si se combinan algunos resultados con la victoria del Rebaño sobre Tijuana, las dirigidas por Antonio Contreras podrían escalar hasta el tercer lugar de la tabla general con 23 unidades.

Esto se podría dar siempre y cuando Toluca no le gane al América y Rayadas tampoco lo haga frente a Pachuca, lo cual no resulta tan descabellado porque son cuatro rivales que luchan por los primeros lugares.