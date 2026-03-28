Chivas Femenil por fin regresará a la actividad después de una semana larga de trabajo y lo hará visitando una de las plazas más difíciles de la Liga MX que es en la cancha del Estadio Caliente de Tijuana.

El Guadalajara está urgido de un triunfo para mantenerse peleando la cima de la tabla de posiciones, en donde ha comenzado a rezagarse, principalmente por el duelo pendiente que tiene frente al FC Juárez.

Por si fuera poco, el chiverío femenil requiere de seguir sumando minutos en la regla de menores, ya que le restan por sumar 900 minutos, por lo que el entrenador Antonio Contreras deberá darse prisa si quiere evitar el castigo de la Liga MX de perder tres puntos por incumplir dicha regla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Xolas de Tijuana por el Clausura 2026?

El choque entre el Guadalajara y las fronterizas se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que se llevará a cabo en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Xolas de Tijuana?

El partido correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 será transmitido en México por la señal de Fox One y Fox; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.