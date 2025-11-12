Chivas Femenil está a la puerta de jugar una nueva Final en el futbol mexicano; sin embargo, enfrente se encuentra su máximo rival, el América, en una serie en donde Alicia Cervantes ya dejó en claro que se brindarán al máximo en búsqueda del pase a la serie por el título.

La máxima goleadora de la historia del Circuito Rosa aseguró que los enfrentamientos contra las Águilas siempre son distintos al resto de los adversarios, aunque sabe que tiene mayor responsabilidad por lo que se están jugando.

“Los Clásicos se juegan diferente, ya sea en torneo o en Liguilla. A final de cuentas, es un Clásico en el que los dos equipos estamos dispuestos a darlo todo para poder sacar un resultado. En una Liguilla es diferente porque te estás buscando el pase a una Final.

“Es bonito meter goles, pero meter goles en un Clásico te da un plus. Esa manera en la que disfrutamos cada partido y los Clásicos, se nota por la conexión que hay entre ella y yo (Carolina Jaramillo)”, explicó en entrevista con Chivas TV.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 entre Chivas Femenil y América?

El Clásico Nacional se disputará en dos ocasiones en búsqueda del pase a la Final del futbol mexicano, en donde el primer episodio se disputará el jueves 13 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, mientras que el duelo de Vuelta será el domingo 16 de noviembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.