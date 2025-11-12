Chivas Femenil se prepara para enfrentar a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025. De cara al duelo en el Estadio Akron repasamos cómo y dónde ver EN VIVO el juego contra las chingonas ante las azulcrema.

El equipo de Antonio Contreras comenzó el certamen mexicano de manera irregular debido a que perdió puntos ante rivales que en los papeles parecían menores como Cruz Azul, Santos Laguna y Puebla. Es por este motivo que los puntos perdidos en el camino le costó cerrar en la quinta posición de la tabla general de posiciones.

Por otro lado, Chivas Femenil logró imponerse ante Toluca en el global tras ganar por 4-2 gracias a cuatro goles de Alicia Cervantes. Mañana enfrentará a un América al que le ganó por 2-0 en el último Clásico Nacional y viene de superar a Rayadas de Monterrey por 6-1.

Alicia Cervantes anotó un doblete en la vuelta ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El primero choque entre Chivas Femenil y América se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 20:07 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. América?

El primer partido de la serie por el pase a la Final será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime. De todas manera, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.