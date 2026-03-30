Mía Urbano vivió una noche inolvidable este domingo. En el empate 1-1 entre Chivas Femenil y Tijuana, la delantera de 17 años marcó su primer gol como profesional con un sólido cabezazo que significó la apertura del marcador para el Rebaño. En un partido apretado, su aparición fue decisiva y confirmó que su irrupción en el primer equipo no es casualidad.

El tanto llega en un momento inmejorable para la juvenil rojiblanca. Hace apenas unos días, Urbano fue parte de la Selección Mexicana Sub 17 que consiguió el boleto al Mundial de Marruecos 2026, siendo además una de las figuras del equipo. Durante el torneo clasificatorio firmó actuaciones destacadas, incluyendo un hat-trick ante Jamaica y otro frente a Costa Rica, dejando en evidencia su capacidad goleadora en escenarios de alta exigencia.

Ese presente con el Tri es la continuidad de un proceso que ya venía dando señales en Fuerzas Básicas. En las categorías juveniles de Chivas, Urbano se destacó por su regularidad, su lectura dentro del área y una facilidad natural para encontrar el gol. Su promoción al primer equipo respondió a ese rendimiento sostenido y hoy empieza a capitalizar esas oportunidades.

Con ese contexto, su gol ante Tijuana no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de una evolución sostenida. En Chivas ya empiezan a ver en ella una alternativa real en ataque, mientras que a nivel selección se perfila como una de las futbolistas a seguir rumbo al Mundial Sub 17 de Marruecos 2026. A sus 17 años, Urbano no solo cumple etapas: empieza a adelantarse a ellas.

Mía Urbano también ayuda para la Regla de Menores

Más allá de lo individual, la irrupción de Mía Urbano también impacta en un tema muy discutido del entorno rojiblanco: la regla de minutos para jugadoras menores. Durante semanas hubo críticas hacia Antonio Contreras por una aparente falta de atención a este requisito, pero lo cierto es que, con lo ocurrido recientemente, incluido el aporte de Mía Urbano, Chivas Femenil ya descontó 715 minutos. De hecho, todo apunta a que podrá cumplir con la normativa en su próximo partido del 2 de abril ante Mazatlán, donde con 90 minutos de juveniles alcanzaría el objetivo.