Las Chivas de Guadalajara Femenil suman dos triunfos consecutivos que las tienen colocadas en la quinta posición de la tabla general, por lo cual piensan en grande y han recuperado la confianza para pensar en que son serias aspirantes al campeonato del Torneo Apertura 2025, así lo explicó la volante Yamile Franco.

La jugadora del Rebaño Sagrado ha tenido buenas actuaciones en este certamen, lo cual la coloca como una de las titulares, por tal motivo confía en que el rendimiento tanto individual como colectivo las lleve al lugar donde se merece la institución que es pelear por el tercer título de Liga MX Femenil.

“En algún momento que busqué la tercera para Monterrey y la gané, ahora estoy buscando la tercera para Chivas y espero que pronto nos llegue. La playera de Chivas no es para cualquiera, tiene un peso muy importante y el poder se parte de esta institución y el portarla ahorita me llena de orgullo y como te digo, al final en mis 33 años buscar tener este escudo y defenderlo es fenomenal”.

Yamile Franco suma dos goles con Chivas. FOTO: IMAGO7

“Lo dije el semestre pasado y lo vuelvo a decir en éste, para campeonas (están). El trabajo va a hablar por sí mismo y debemos tratar de seguir aprendiendo y en Liguilla hacer lo nuestro”, fue parte de lo que comentó Yamile Franco en entrevista con Fox Sports.

“No hay que caer en excesos de confianza”

Yamile Franco asegura que no deben caer en excesos de confianza por haber ganado el Clásico Nacional al América y la inercia positiva que han tomado a raíz de este triunfo hace un par de semana en la cancha Ciudad de los Deportes, a pesar de que también vencieron a Tijuana el domingo anterior.

“Sigue dependiendo de nosotros estar entre los tres primeros lugares, está en nosotros buscar eso, pero nos nos queremos adelantar, nos faltan todavía partidos fuertes que son Pumas y Pachuca. Seguir buscando paso a paso para cumplir con lo que queremos. El haber ganado al América no nos tiene que dar un exceso de confianza, no por ser Chivas vamos ganar, tenemos que trabajar, hay que buscar los tres puntos contra el fuerte y el débil”, afirmó Franco quien suma 46 partidos con Guadalajara Femenil y dos goles desde que llegó a la institución.