Chivas Femenil se prepara para tener acción esta noche por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla cuando enfrente a Toluca. De cara al juego en el Estadio Akron, repasamos si el duelo pasará o no EN VIVO por televisión abierta.

El equipo de Antonio Contreras llegó a la Fiesta Grande de la Liga MX con una victoria contra Necaxa por 4-0. Denise Castro, Alicia Cervantes y Viridiana Salazar en el último juego de la fase regular del torneo.

Enfrente llega un Toluca que cerró el campeonato en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones. Por otro lado, el conjunto escarlata viene de golear por 4-1 a Puebla en el Estadio Nemesio Diez.

Alicia Cervantes será clave en la idea de Chivas ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿Chivas Femenil vs. Toluca vs. por TV abierta?

Una de las grandes preguntas que surge previo a la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla es si el juego será por TV abierta. El primero de los dos juegos por el pase a la Semifinal se podrá ver únicamente por Amazon Prime. Por otro lado en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.

Las convocadas de Chivas Femenil vs. Toluca