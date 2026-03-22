Tapatío vuelve a tener acción en el Clausura 2026 por la jornada 11 ante Atlético Morelia en el Estadio Tepatitlán. El equipo de Pepe Meléndez viene de caer ante Alebrijes por 4-3.
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Tapatío vs. Atlético Morelia: goles, videos, polémica y resumen por la jornada 11 del Clausura 2026
Tapatío enfrenta a Atlético Morelia por la jornada 11 del Clausura 2026. Conoce todo lo que sucede con los Cabritos.
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