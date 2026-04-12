El próximo fin de semana se llevará a cabo la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde al Tapatío le tocará medirse aDorados de Sinaloa en calidad de visitante.

El conjunto de José Meléndez viene de perder 1-2 frente a Irapuato, dentro de la Jornada 15, mientras que el equipo de Francisco Ramírez no vio activida este fin de semana, pero en la Fecha 12 fue derrotado por Coyotes de Tlaxcala.

Cabe mencionar que el Tapatío se ubica en la quitna posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas.

Por su parte, Dorados de Sinaloa se encuentra en el fondo de la clasificación con apenas 10 puntos, consecuencia de dos triunfos, cuatro igualadas y siete descalabros, de manera que se encuentra eliminado.

¿Cuándo y dónde juegan Dorados y Tapatío por el Clausura 2026?

El Tapatío se enfrentará a Dorados de Sinaloa por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX el viernes 17de abril en el Estadio Dorados, a las 21:00 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Dorados vs. Tapatío?

El encuentro entre Dorados de Sinaloa y Tapatío, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX podrá seguirse a través de ESPN.