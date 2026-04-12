Chivas vuelve a decir presente en las convocatorias de la Selección Mexicana, una constante que se repite torneo tras torneo. El Rebaño Sagrado continúa consolidándose como una de las principales canteras del país, aportando talento no solo en categorías juveniles, sino también con futbolistas que podrían ser convocados a la Mayor para disputar la próxima Copa del Mundo.

En esta ocasión, el club rojiblanco suma representantes tanto en la Sub-16 como en la Sub-15. Por un lado, el combinado Sub-16 cuenta con 21 jugadores elegidos por Yasser Corona para disputar la Vertex Cup en Miami, un torneo internacional que servirá como parámetro competitivo ante selecciones de primer nivel.

Por su parte, la Sub-15 inicia un nuevo proceso enfocado en la categoría 2011. Bajo la conducción de Marvin Cabrera, estos jóvenes talentos comenzarán su camino con dos partidos amistosos frente a Estados Unidos, en lo que representa el primer paso formal dentro del ciclo formativo nacional.

Convocados de Chivas para la Sub-16

Manuel Vega – defensor

Alexander Aguilar – defensor

Erick Ruiz – defensor

Erick Galíndez – mediocampista

(Sector Básicas)

Convocados de Chivas para la Sub-15

Emiliano García – defensor

Marcelo Villarreal – mediocampista

Noe Salazar – delantero

(Sector Básicas)

Agenda de la Sub-16 en la Vertex Cup