Este domingo, elTapatío derrotó 2-1 en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez al Club Atlético Morelia, dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Los goles del equipo de José Meléndez corrieron por parte de Vladimir Moragrega y Saúl Zamora, pero fue otro futbolista del filial del Club Deportivo Guadalajara que llamó la atención.

Su nombre es Carlo Soldati, defensor de 20 años de edad que apenas sumó sus primeros minutos con el conjunto rojiblanco, entrando al minuto 77 en lugar de Brandon Téllez, cuando el encuentro ya se encontraba 2-1.

Fue por medio de redes sociales que el Tapatío presumió a su nueva joya, generando altas expectativas de cara al futuro, luego de que el joven mostrara destellos de calidad en los pocos minutos que tuvo sobre el terreno de juego.

“Hoy, Soldati sumó sus primeros minutos con el Tapatío. ¡Enhorabuena, ‘Solda'”.

¿En qué lugar se ubica el Tapatío tras el triunfo ante Club Atlético Morelia?

Luego de vencer al Club Atlético Morelia, el Tapatío se ubica en la cuarta posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.