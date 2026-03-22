Para la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el Tapatío se enfrentará en calidad de visitante a Mineros de Zacatecas, en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba.

El conjunto de José Meléndez llegará a este compromiso con la motivación a tope tras imponerse en la Fecha 11 al Club Atlético Morelia, con goles de Vladimir Moragrega y Saúl Zamora.

Así que la filial del Club Deportivo Guadalajara buscará como dé lugar su segundo triunfo consecutivo para meterse otra vez de lleno en la pelea por la primera posición en la tabla general.

Cabe mencionar que en estos momentos, el Tapatío se ubica en el cuarto lugar con 17 puntos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres descalabros.

¿Cuándo y dónde juegan Mineros y Tapatío por el Clausura 2026?

Luego de vencer al Club Atlético Morelia, el Tapatío regresa a la actividad el domingo 20 de marzo para enfrentar en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba a Mineros de Zacatecas, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Mineros vs. Tapatío?

El encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX podrá seguirse a través de Hi Sports TV y TVC Deportes 2.