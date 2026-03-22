Esta tarde noche Tapatío ve acción ante Atlético Morelia por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Todo el mundo estará viendo a los goleadores, por lo que repasamos cómo marcha Vladimir Moragrega y Sergio Aguayo en la tabla de goleo.

El equipo de Pepe Meléndez no para de generar jugadas en la portería rival, pero los resultados no se terminan de dar. Por esta razón actualmente se ubica en la cuarta posición, con un encuentro menos.

Esta tarde noche enfrenta a un Atlético Morelia que viene de superar a Tepatitlán por 3-2 en la jornada 10 del Clausura 2026. Por esta razón se ubica en la tercera posición 19 puntos en la tabla general de posiciones.

¿Cómo marcha Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega en la tabla de goleo?

Actualmente Vladimir Moragrega se ubica en la cuarta posición con cinco anotaciones, mientras que Sergio Aguayo es 17° con tres goles. Cabe destacar que el líder de goleo es Luis Puente, exjugador del Guadalajara, con seis dianas.

¿Qué sigue para Tapatío en el Clausura 2026?

Tapatío volverá a ver acción el próximo domingo 29 de marzo cuando enfrente a Mineros de Zacatecas por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX en el Estadio Carlos Vega Villalba.