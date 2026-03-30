Este domingo no fue el mejor de todos para Tapatío luego de haber perdido ante Mineros por 2-1 en la jornada 12 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Carlos Vega Villalba repasamos cómo marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX.

Esta tarde era clave que los Cabritos debido a que todo estaba predispuesto para que el conjunto rojiblanco no solo sume puntos, sino que además aspiraba la semana que viene a escalar puesto importante. Especialmente porque venía de superar a Atlético Morelia por 2-1.

Sin embargo, en el Estadio Carlos Vega Villalba Tapatío no pudo marcar la diferencia debido a que Mauro Pérez y Lara marcaron los goles de la victoria de Mineros. Sin embargo, Vladimir Moragrega apareció sobre el final del primer tiempo para el empate parcial.

Tapatío no pudo contra Mineros. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla de posiciones?

Tras la derrota contra Mineros, Tapatío se ubica en la cuarta posición 17 puntos a tres de Atlético La Paz y cinco de Tepatitlán y Atlético Morelia. Cabe destacar que el Guadalajara adeuda un partido y de ganar podría igual la línea de La Palomilla.

¿Cómo marcha Vladimir Moragrega en la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX?

Actualmente Vladimir Moragrega se ubica en la primera posición con siete anotaciones al igual que Luis Puente de Atlante. Por otro lado, Sergio Aguayo y Daniel Villaseca son los siguientes goleadores de los Cabritos son 16° y 17° respectivamente con tres goles cada uno.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Tapatío volverá a tener acción en la Liga de Expansión MX el próximo martes 7 de abril cuando enfrente a Tlaxcala por el pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El partido se llevará a cabo 17:00 del Centro de México.