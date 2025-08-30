El Club Deportivo Tapatío, filial de la Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión, se impuso al Atlante 3-0 la noche del viernes en el Estadio Akron y con ello volvieron a la senda de la victoria para escalar posiciones en la tabla general pensando en dejar atrás el fracaso del certamen anterior.

El equipo que sirve de semillero al Rebaño Sagrado en la División de Plata, cumplió con una estupenda actuación en casa para hacerle ver su suerte a unos Potros de Hierro que están muy lejos de lo que se espera de ellos, al ser uno de los clubes que constantemente pelean por el campeonato.

Con los tres puntos que sumó el equipo que dirige Arturo Ortega, Tapatío accedió a la tercera plaza de la competencia con 10 unidades en cinco partidos, producto de tres victorias, un empate y un descalabro, además de que suma 10 goles a favor por cinco en contra.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CANCÚN CANCÚN 4 12 2 TEPATITLÁN TEPA 5 11 3 TAPATÍO TAPATÍO 5 10 4 MINEROS DE ZACATECAS MINEROS 4 8 5 UNIVERSIDAD GUADALAJARA LEONES 4 7 6 JAIBA BRAVA JAIBA BRAVA 3 7 7 IRAPUATO IRAPUATO 4 6 8 CA LA PAZ LA PAZ 5 5 9 CORRECAMINOS UAT CORRECAMINOS 5 5 10 ATLANTE ATLANTE 4 4 11 MORELIA MORELIA 3 4 12 DORADOS DORADOS 5 3 13 ALEBRIJES DE OAXACA ALEBRIJES 3 1 14 VENADOS VENADOS 4 1 15 TLAXCALA TLAXCALA 4 1

Otra buena noticia es que Sergio Aguayo marcó su cuarto gol de la campaña y esto lo sitúa en la segunda posición de la tabla de goleadores, por lo cual sigue en la lucha por el cetro como el máximo anotador de la campaña. Mientras que Vladimir Moragrega cuenta con tres anotaciones.

Tapatío visitará a Cancún por la Jornada 6

Será el siguiente 6 de setiembre cuando los rojiblancos visiten al superlíder Cancún FC en la cancha del Estadio Andrés Quintana Roo, en un partido de alto voltaje para los dirigidos por Arturo Ortega. El duelo se jugará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.